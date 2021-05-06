Blinken: Rusya'nın saldırgan eylemlerine yanıt vereceğiz

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BBC’ye konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SolarWinds siber saldırısı konusunda Rusya’yla yaşanan tartışmaları anımsatan Blinken, Moskova’nın "sorumsuzca ve saldırgan" eylemlerine yanıt verileceğini dile getirdi.

Blinken, "Daha sağlam ve öngörülebilir bir ilişkiyi tercih ettiklerini" söyledi.

Afganistan konusunda da yorum yapan Blinken, ABD'nin askerlerini geri çekme kararına rağmen "oyunda kalacağını" ve ülkeyle bağlarını sürdüreceğini kaydetti.

Blinken bölgedeki güçlerin etkilerini artırarak, Afganistan'ın olumlu bir rotada tutabileceğini savundu.

Kuzey İrlanda'daki duruma ve İngiltere ile muhtemel bir serbest ticaret anlaşmasına da değinen Blinken, ABD'nin İrlanda'daki barış ortamına odaklanmaya devam ettiğini kaydetti.

SOLARWINDS SİBER SALDIRISI

ABD yönetimi, SolarWinds olarak da bilinen siber saldırının arkasında Rusya’nın olduğunu iddia etmişti.

Rusya’nın ABD’nin Maliye ve Hazine, Adalet ve Ulusal Güvenlik departmanlarındaki bilgilere ulaştığını ve siber saldırının arkasında Rus istihbaratının olduğu bildirilmişti.

Son yılların en büyük siber saldırılarından olan SolarWinds, Rusya'nın hackleme (yetkisiz erişim) kampanyasında 100’den fazla ABD’li şirketin siber saldırından etkilendiği biliniyor.

Ağ izleme ve yönetme platformu Orion üstünden düzenlenen saldırıya ilişkin geçtiğimiz aylarda Guardian'a konuşan Microsoft Başkanı Brad Smith, SolarWinds siber saldırısında en az bin kişiden oluşan çok yetenekli mühendis bir ekibin çalıştığını söyleyerek “Gördüğümüz en büyük ve en karmaşık operasyonlardan biri olduğunu” ifade etmişti.