Almanya: Türkiye'ye silah satışı kısıtlaması sürecek

HABER MERKEZİ

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Berlin’de bir araya geldiği Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Maas, basın toplantısında kendisine yöneltilen, “Almanya askeri alanda Türkiye’ye uyguladığı kısıtlamaları kaldıracak mı?” sorusunu, “Türkiye NATO bünyesindeki önemli bir müttefik. Almanya bunu hep vurguladı, gelecekte de bu özel bir önem taşıyacaktır” şeklinde yanıtladı.

Almanya’nın Türkiye ile, özellikle NATO müttefikleri olarak da çok iyi bir işbirliği yapabildiğine vurgu yapan Maas, “Ancak Almanya’nın savunma sanayi ihracatı ile ilgili kapsamlı kısıtlayıcı politikaları var ve bunlar uygulanmaya devam edilecek” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ise, “salgına rağmen iki ülke arasında diyalogun sürmesinden memnuniyet duyduğunu” kaydetti.

Almanya’nın desteği sayesinde Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde olumlu gelişmeler yaşandığının altını çizen Çavuşoğlu, Maas ile Libya gibi uluslararası alandaki gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

TURİST BEKLENTİSİ

Öte yandan geçen yıl 1 milyon 200 bin Alman vatandaşının salgına rağmen Türkiye’yi ziyaret ettiğini açıklayan Çavuşoğlu, “2020 yılında olduğu gibi bu sene de aynı işbirliğini sürdürmek istiyoruz” dedi.

Turizm sezonu için ilave tedbirler aldıklarını ve Almanya ile geçen seneye benzer bir işbirliği yaparak turistlerin Türkiye’ye seyahat edebilmesini sağlamak istediklerini aktaran Çavuşoğlu, Türkiye’de halkını yüzde 26’sının aşılandığını, bu çalışmalara hız vereceklerini, vaka sayılarının düşürülmesi için de gerekli tedbirleri aldıklarını anlattı.