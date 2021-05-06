Esad’dan Kazimi’ye mektup

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Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’ye mektup gönderdi.

Suriye resmi devlet ajansı SANA’nın haberine göre, Beşşar Esad bugün, Haşdi ŞAbi Heyeti Başkanı Falih Fayyaz ile görüştü.

Esad, Şam'da bir araya geldiği Feyyaz'a, Irak Başbakanı Kazimi’ye ulaştırması için bir mektup verdi.

Edinilen bilgiye göre, mektupta ikili ilişkilerin yanı sıra Irak ve Suriye’yi ilgilendiren konular ve terörle mücadeleye değinildi.

Mektupta Esad’ın bölgesel gelişmelere değindiği ve Bağdat ile Şam arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin yollarına vurgu yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan, Kazimi de Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih Fayyaz aracılığıyla Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’a mektup gönderdi.

Görüşme sırasında Feyyaz, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’den getirdiği mektubu Esad’a sundu.

Kazimi’nin mektupta, ikili ilişkilerin yanı sıra, “terörle mücadele” başta olmak üzere siyasi ve güvenlik işbirliği konularına değindiği belirtildi.