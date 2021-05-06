Politika

Rusya'da dördüncü Covid-19 aşısı tescillendi

Yeni tip coronavirüse (Covid-19) yönelik Rusya'da geliştirilen dördüncü aşının da tescillendiğini açıkladı.
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HABER MERKEZİ

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), yeni tip coronavirüse (Covid-19) yönelik ülkede geliştirilen dördüncü aşının da tescillendiğini açıkladı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'ndan (RDIF) yapılan açıklamada, tek doz şeklinde kullanılacak ve "Sputnik Light" adı verilen aşının tescillendiği bildirildi.

Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen aşının, yüzde 79,4 etkinlik oranına sahip olduğu belirtilen açıklamada, aşının antikor sahibi olanlardaki koruma oranını da 40 kat artırdığı öne sürüldü.

Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus Covid-19 aşısı "Sputnik V" Ağustos 2020'de, Vektör Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen "EpiVakKorona" adlı aşı Ekim 2020'de, Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen "KoviVak" aşısı da 20 Şubat'ta tescil edilmişti.

 

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