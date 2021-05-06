Irak’ta Uluslararası Koalisyon konvoyuna 2 ayrı saldırı
HABER MERKEZİ
Bir güvenlik kaynağı, Irak’ın Anbar vilayetinde DAİŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerine ait konvoyun geçişi sırasında mayın patladığını aktardı.
Kaynak, söz konusu saldırı sonucu bir Iraklı güvenlik görevlisinin yaralandığını bildirdi.
Ayrıca Bağdat’ın kuzeyindeki Selahaddin vilayetinde de konvoyun geçişi sırasında mayın bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Irak’ın orta ve güney illerinde Koalisyon konvoylarına yönelik sık sık saldırılar gerçekleştiriliyor.
Saldırıları, ABD güçlerinin Irak’tan çıkmasını talep eden İran’a yakın milis grupları gerçekleştiriyor.