AB: Covid-19'un seyrini değiştirecek yeni tedaviler geliştirmeyi hedefliyoruz

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Kyriakides, Brüksel'de, AB'nin Covid-19 tedavi stratejisine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

AB ülkelerinde son dönemde aşılamanın hız kazandığını belirten Kyriakides, "Avrupa'ya bu hafta bitimine kadar toplam 200 milyon doz aşı tedarik edilmiş olacak" dedi.

Kyriakides, temmuz ayında AB yetişkin nüfusunun yüzde 70'ini aşılama hedefini yakalayacaklarına işaret ederek, "Aşılama, hayat kurtaran ve çığır açan bir gelişme olmakla birlikte Covid-19'a karşı tek yanıtımız olamaz. Aşı, salgını bir günde bitiremez" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın birçok bölgesinde Covid-19 enfeksiyonlarının yüksek olduğunu, insanların hastalanmaya devam ettiğini aktaran Kyriakides, hastalığın etkilerinin en aza indirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kyriakides, virüsü etkisiz hale getirmekte sadece aşılamanın yeterli olmadığını vurgulayarak, vatandaşlara tedavi edici çözümler ve seçenekler sunmak gerektiğini söyledi.

"YIL SONUNA KADAR COVID-19 TEDAVİ SAYISINI ÇOĞALTMAYI PLANLIYORUZ"

AB'den onay almış ve kullanılan 4 farklı Covid-19 aşısı bulunduğunu, tedavi sürecine yönelik ise sadece Remdesivir adlı antiviral ilaç kullanıldığını bildiren Kyriakides, Covid-19 tedavi stratejilerinin bu durumu değiştirmeyi amaçladığını kaydetti.

Kyriakides, tedavi konusunda çalışmaları hızlandırmanın önemine işaret ederek, "Ekim ayına kadar Covid-19'un seyrini değiştirme potansiyeline sahip 3 yeni tedavi geliştirmeyi ve bunlara yetki vermeyi hedefliyoruz" dedi.

Yıl sonuna kadar Covid-19 tedavi sayısını çoğaltmayı planladıklarını ifade eden Kyirakides, bunun için araştırmaları hızlandıracaklarını ve bu alanda daha fazla mali kaynak sağlayacaklarını söyledi.

Kyriakides, AB ülkelerinin Covid-19 ilaçlarına eşit biçimde erişebilmeleri gerektiğini belirterek, "Yıl sonuna kadar Covid-19 tedavisine yönelik 3 tedarik anlaşması tamamlamayı planlıyoruz" dedi.