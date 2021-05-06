Kürdistan Bölgesi’nde salgın: Vaka ve ölüm oranlarındaki düşüş sürüyor
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 kaynaklı ölüm ve vaka oranlarındaki düşüş sürüyor.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 6 bin 322 Covid-19 testi yapılırken, 592 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 1179 kişi sağlığına kavuşurken, 4 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 681 bin 685 Covid-19 testi yapılırken, 154 bin 951 kişide Covid-19 tespit edildi.
Şimdiye kadar 133 bin 420 kişi sağlığına kavuşurken, 4 bin 79 kişi yaşamını yitirdi.
17 bin 456 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.