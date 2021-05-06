Türkiye’den Mısır’la yapılan görüşmelere ilişkin açıklama

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Mısır ile 8 yıl aradan sonra yapılan resmi görüşmeler hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlıklarındaki heyetler arasında iki gün süreyle Kahire’de gerçekleştirilen istikşafi nitelikli Türkiye ve Mısır istişareleri 6 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmıştır" denildi.

2 gündür Kahire'de devam eden görüşmelerin bugün sonlandığının belirtildiği açıklamada görüşmelerin samimi havada gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir” denilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Görüşmelerde ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye ve Irak’taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz’de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur. Taraflar istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirecek ve müteakip adımları kararlaştıracaktır."

ÇAVUŞOĞLU: İŞBİRLİĞİNDEN MISIR DA ÇOK KARLI ÇIKACAKTIR

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da söz konusu görüşmelerin sonucuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Daha önce Bakan Yardımcımızın başkanlığında Sedat Bey'in başkanlığında bir heyetimizin Mısır'ın daveti üzerine Kahire'ye gideceğini duyurmuştuk” diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Dün ve bugün arkadaşlarımız oradaydı. İstikşafi niteliğinde görüşmeler gerçekleştirildi. Ortak açıklamada vurgulandığı gibi pozitif bir atmosfer içinde görüşmeler yapıldı. İkili ilişkilerde neler yapılabilir? Bunu ele aldı arkadaşlarımız. Ayrıca her iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konuları da ele aldılar. Libya, Suriye, Irak, Doğu Akdeniz konusu hepimiz için önemli, Mısır için de önemli. Her zaman söylüyoruz. Mısır ile burada yapabileceğimiz bir işbirliğinden Mısır da çok karlı çıkacaktır. İlişkiler o noktaya geldiğinde bunları da elbette görüşürüz.”

Çavuşoğlu, “Bu iki günlük görüşmeyi her iki taraf da değerlendirecek. Arkadaşlar döndükten sonra konuşacağız” diyerek, “Daha sonra hangi adımlar atılabilir bu konularda da yine birlikte görüş alışverişinde bulunacağız. Şimdi Kahire'de bir görüşme oldu. Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ile biz zaten geçmiş dönemlerde de New York marjında, Uluslararası Suriye Destek Grubu Toplantıları marjında, İslam İşbirliği Toplantıları marjında, Türkiye'de yaptığımız, gerçekleştirdiğimiz bazı toplantılara da katılmıştık. Zaten bu anlamda her zaman görüştüğümüz bir arkadaşımız. En son ramazan tebriki için de beni aramıştı. Bu gemi kazasında ben kendisini aramıştım, yapabileceğimiz bir şey var mı diye. Önümüzdeki süreçte tabii ilişkileri normalleştirmek için atılabilecek adımlar konusunda görüşmeler devam edecektir” ifadelerini kullandı.