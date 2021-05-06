Fransa Dışişleri Bakanı: Coronavirüs 2024'e kadar dünyayı etkileyebilir

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İngiltere’nin başkenti Londra'daki G7 dışişleri bakanları toplantısına katılan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, The Guardian gazetesine konuştu.

Le Drian, aşı eşitsizliği konusunda G7 ülkelerinin daha çok adım atma sorumluluğu olduğunu ifade ederek, dünyanın en yoksul bölgelerinde insanlara aşının erişmesi için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini belirtti.

"Bu hızda devam edersek 2024'e kadar küresel bağışıklık olmayacak” diyen Le Drian, “Maskelerimizi, testlerimizi, kısıtlamalarımızı ve korkularımızı 2024'e kadar sürdürecek miyiz? Küresel dokunulmazlık olmadığı sürece Covid-19'a karşı dokunulmazlık da olmayacak. AB ülkelerindeki aşılama hızına sevinebiliriz, ancak bu küresel bağışıklığa yalnızca bir adım ve virüs, dünyanın çoğunluğu aşılamadığı takdirde yeni varyantlarla insanlığı tehdit etmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı, aşıların yoksul ülkelere ulaşmasını hedefleyen Birleşmiş Milletler’in Covax planının daha fazla ivmeye ihtiyacı olduğunu da kabul etti.

"SADECE DAYANIŞMA MESELESİ DEĞİL"

Le Drian, "G7 liderlerinin daha ileri gitmesi gerekiyor” diyerek, “Dağıtımı hızlandırmalıyız. Ayrıca Afrika'da üretim kapasitesi oluşturmak için bir strateji oluşturmak için Afrikalılarla birlikte ortaklıklarda bulunmalıyız. Aşıların doğru insanlara ulaşmasını sağlamak için daha fazlasını yapmalıyız. Bu sadece bir dayanışma meselesi değil. Bu kendimiz için bir kişisel çıkar ve verimlilik meselesi" şeklinde konuştu.