Politika

ABD’den yabancı güçlerin Libya’yı terk etmesine yönelik çağrıya destek

ABD, Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş'un yabancı kuvvetlerin ülkeyi terk etmesine dair çağrısını desteklediklerini açıkladı.
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dünya Richard Norland Libya Necla Menguş ABD Türkiye

HABER MERKEZİ

ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland, Libya Dışişleri Bakanı Menguş'un yabancı kuvvetlerin ülkeyi terk etmesi yönündeki çağrısını desteklediklerini belirtti.

ABD Trablus Büyükelçisi Richard Norland, Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş'un yabancı kuvvetlerin ülkeyi terk etmesine dair çağrısını desteklediklerini açıkladı.

Norland, yaptığı açıklamada, "Libya Dışişleri Bakanı'nın ülkenin istikrarı için yabancı güçlerin çıkması çağrısını tamamen destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, pazartesi günü Trablus'a düzenlediği ziyarette Libyalı mevkidaşı Menguş ile ortak bir basın toplantısı düzenlemiş, Menguş, "Libya'nın egemenliğine saygı çerçevesinde, Libya topraklarındaki tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin varlığının sonlandırılması için de (Türkiye'ye) iş birliği çağrısı yapıyoruz" demişti.

 

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