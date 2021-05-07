AB: Rusya, Ukrayna'da kalıcı çözüm istemiyor

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'nın güneydoğusunda gerilimin tırmanmasını ve Minsk Anlaşmalarının uygulanmasını konuştuklarını belirten Borrell, AB savunma bakanlarının Ukrayna'da kalıcı siyasi çözümü desteklediğini ancak Rusya'nın şu anda buna hazır olmadığını kaydetti.

Borrell, "Kısa süre önce Rus güçlerinin Ukrayna sınırında ve hukuka aykırı şekilde ilhak edilen Kırım'da toplandığı gözlendi” diyerek, “Bu eylemler sonucu oluşan gerilimi istişare ettik. Siyasi çözüm elde etmemiz gerekiyor ancak bugün Rusya'nın böyle bir çözüme hazır olmadığı izlenimine sahibiz" ifadelerini kullandı.