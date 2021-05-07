Putin: Aşılarımız Kalaşnikof tüfeği kadar güvenilir

HABER MERKEZİ

Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde bulunan ve buradan sosyal politikadan sorumlu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova liderliğindeki bir heyetle video konferans görüşmesi gerçekleştiren Vladimir Putin, açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın aşı üretimi için teknolojisini diğer ülkelere aktaran tek ülke olduğunu söyleyen Putin, Covid-19 aşılarının fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına yönelik Avrupa'da tartışılan bu fikrin Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) acil durumlar için benzer hakların kaldırılmasına yönelik kurallarına uygun olduğunu belirtti.

Putin, "Pandemi de acil durum. Elbette Rusya modern koşullarda böyle bir yaklaşımı destekleyecektir. Bu nedenle, Sayın Golikova, sizden ve meslektaşlarınızdan bunun üzerinde çalışmanızı istiyorum, Rusya kayıtsız şartsız böylesi bir yaklaşımı destekleyecektir" şeklinde konuştu.

Rusya’da üretilen aşılardan söz eden Putin, “Aşılarımız aynı yabancılarınki gibi oldukça modern ve kayıtsız şartsız bugüne kadarki en güvenilir ve en sağlam olanlar. Avrupalı uzmanlardan birinin de dediği gibi Kalaşnikof tüfeği kadar güvenilir. Bunu biz değil, onlar (Avrupalı uzmanlar) söylüyor” dedi.

Ayrıca Putin, "Aldığım bilgilere göre maalesef üzerinde düşünmemiz ve özellikle düzeltmemiz gereken konular var; bazı bölgelerde coronavirüs test hacmi ve aşılama oranları azaldı" sözleriyle Rus yetkililere tepki gösterdi.

RUSYA'DA DÖRDÜNCÜ COVID-19 AŞISI TESCİLLENDİ

Bu arada Rus sağlık otoriteleri de coronavirüse karşı geliştirilen iki dozluk Sputnik V aşısının yeni tek dozluk versiyonu olan Sputnik Light'a acil kullanım için onay verildiğini duyurdu.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Covid-19’a yönelik ülkede geliştirilen dördüncü aşının da tescillendiğini açıkladı. RDIF'ten yapılan açıklamada, tek doz şeklinde kullanılacak ve "Sputnik Light" adı verilen aşının tescillendiği bildirildi.

Rusya Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen aşının, yüzde 79,4 etkinlik oranına sahip olduğu belirtilen açıklamada, aşının antikor sahibi olanlardaki koruma oranını da 40 kat artırdığı öne sürüldü.

Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus Covid-19 aşısı "Sputnik V" Ağustos 2020'de, Vektör Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen "EpiVakCorona" adlı aşı Ekim 2020'de, Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen "CoviVak" aşısı da 20 Şubat'ta tescil edilmişti.