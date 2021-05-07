Politika

Bağdat’ta DAİŞ operasyonu: 3 üst düzey isim öldürüldü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta terör örgütü DAİŞ’e yönelik düzenlenen operasyonda örgütün üst düzey sorumlularından 3 kişinin öldürüldüğü bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Irak Bağdat DAİŞ operasyon

ERBİL (K24)

Irak'ta terör örgütü DAİŞ’e yönelik operasyonlar devam ediyor.

Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamaya göre Bağdat’ta DAİŞ’e yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 üst düzey örgüt mensubundan 3’ünün öldürüldüğü, “Ebu Henan” kod ismiyle bilinen örgüt mensubunun ise yakalandığı belirtildi.

Açıklamada öldürülen üst düzey örgüt mensuplarının “Ebu Usame”, “Ebu Rebi”  ve “Ebu Sara” kod isimleriyle bilindikleri ve Iraklılara karşı yapılan saldırılarda sorumlulukları olduğu kaydedildi.

Irak hükümeti, DAİŞ’le mücadelesinde 2017 sonunda zafer ilan etmişti.

Örgüt artık Irak'ta herhangi bir toprak parçasını kontrol etmese de kırsal kesimlerdeki hücreleri zaman zaman saldırılar düzenliyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Her Hakkı Saklıdır
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar