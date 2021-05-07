Bağdat’ta DAİŞ operasyonu: 3 üst düzey isim öldürüldü

ERBİL (K24)

Irak'ta terör örgütü DAİŞ’e yönelik operasyonlar devam ediyor.

Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamaya göre Bağdat’ta DAİŞ’e yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 üst düzey örgüt mensubundan 3’ünün öldürüldüğü, “Ebu Henan” kod ismiyle bilinen örgüt mensubunun ise yakalandığı belirtildi.

Açıklamada öldürülen üst düzey örgüt mensuplarının “Ebu Usame”, “Ebu Rebi” ve “Ebu Sara” kod isimleriyle bilindikleri ve Iraklılara karşı yapılan saldırılarda sorumlulukları olduğu kaydedildi.

Irak hükümeti, DAİŞ’le mücadelesinde 2017 sonunda zafer ilan etmişti.

Örgüt artık Irak'ta herhangi bir toprak parçasını kontrol etmese de kırsal kesimlerdeki hücreleri zaman zaman saldırılar düzenliyor.