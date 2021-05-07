‘Kripto paralar için daha çok düzenleme gerekiyor’

HABER MERKEZİ

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde sanal sunum yaptı.

Kripto para piyasalarının daha çok düzenleneme gerektirdiğini söyleyen Gensler, ABD Kongresi'nden bu konuda düzenleme çerçevesi oluşturulmasını istedi.

Gensler, kripto varlıkların işlem görmekte oldukları piyasalara ilişkin olarak SEC ya da diğer kardeş kuruluş olan Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu kapsamında düzenleyici bir çerçeve bulunmadığına dikkat çekerek, “Böyle bir düzenleme büyük bir güven oluşturabilir. Şu anda kripto piyasalarına ilişkin bir piyasa düzenleyici yok ve bu nedenle de kazançların dolandırılması ya da manipüle edilmesine karşı hiçbir koruma yok” ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da hafta başında yaptığı açıklamada, ülkesinde kripto paralar ile ilgili yeterli hukuksal çerçeve bulunmadığını ve bunun vurgulamaya değer bir konu olduğuna dikkat çekmişti.