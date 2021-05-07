Çin’den kontrolden çıkan roketle ilgili açıklama

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, roketin bir tehlike oluşturmadığını iddia etti.

Roket parçalarının büyük bölümü düşüş sırasında yanacak diyen Wang Wenbin, roketin bir zarara sebep olma ihtimalinin oldukça az olduğunu savundu.

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Uzay Komutanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Los Angeles yakınlarındaki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki 18’inci Uzay Kontrol Filosu'nun, Long March 5B roketini takip ettiği belirtilmişti

Yapılan açıklamada, 18’inci Uzay Kontrol Filosu'nun space-track.org adresinden güncel bilgileri paylaşacağı duyurulmuştu.

Avrupa Uzay Ajansı da enkaz parçalarının 41'inci kuzey ve güney enlemleri arasına düşebileceğini açıklamıştı.

29 NİSAN'DA FIRLATILDI

Çin, Long March 5B roketini 29 Nisan'da Hainan Adası'ndan Tianhe çekirdek modülünü uzaya taşımak için fırlatmıştı.

Fırlatmanın ardından Tianhı modülü roketten ayrılmış ve planlanan yörüngesine girmişti.

Çin Uzay İstasyonu Projesi kapsamında uzaya gönderilen Tianhe; uzunluğu 16,6 metre, maksimum çapı 4,2 metre ve kalkış kütlesi 22,5 ton olan bir uzay aracı.

Modül, yaklaşık 6 aylık uzay ziyaretlerinde astronotlar için birincil yaşam alanı olacak.