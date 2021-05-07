Ankara: F-35'te çözüm için diyalog başlıyor

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Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "'F-35 programından hiçbir ülke tek taraflı çıkarılamaz' demiştik. ABD'nin son mektubu bizi haklı çıkardı, diyalog başlayacak" dedi.

Ekonomi Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD ile yaşanan F-35 sorunuyla ilişkin soruları cevapladı.

"'Yakın bir zaman önce 'F-35 programından hiçbir ülke tek taraflı çıkarılamaz' demiştik. ABD’nin son mektubu bizi haklı çıkardı, diyalog başlayacak"diyen kullanan Demir, şu açıklamalarda bulundu:

"F-35 programından çıkartılma ve F-35’lerimizin bir kısmının verilmemesi konularının bir hukuki zemini var, mutabakat zaptına dayalı bir ortaklık var. Biz bu imzalanan metin çerçevesinde herhangi bir ortağın ana ülke olsa bile diğer bir ortağı çıkarttım demekle çıkartamayacağını söyledik. Çünkü bu metne göre herhangi bir ortağın buradan çıkartılması ancak bütün ortakların oybirliğiyle olur veya kendisi çekilir. Bunun hiçbirisi gerçekleşmediği halde ‘Türkiye’yi çıkarttım’ açıklamalarının bir hukuki zemini yoktur.

Demir, anlaşma çerçevesinde bir anlaşmazlık olması durumunda öncelikle tarafların kendi aralarında bunu çözümlemesi gibi bir cümle olduğunu belirtti.