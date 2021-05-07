Sağlık Bakanı’ndan Kerkük'te yaralanan Peşmerge’ye ziyaret
ERBİL (K24)
Sağlık Bakanı Saman Berzenci, geçtiğimiz hafta DAİŞ mensuplarının Kerkük’ün Pirde ilçesinde düzenlediği saldırıda yaralanan Peşmerge’yi ziyaret ederek, Peşmerge’nin durumu hakkında bilgi aldı.
Yaralı Peşmerge’nin Erbil’deki Cumhuriyet Hastanesi’nde tedavisi devam ederken, Peşmerge’nin gelecek hafta ameliyat edileceği belirtildi.
Basın mensuplarına yaralı Peşmerge’nin durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Saman Berzinci, yaralı Peşmerge’nin tedavisinin devam ettiğini söyledi.
Sağlık Bakanı, “Yaralı Peşmerge’nin ilk ameliyatı olay gecesi yapıldı. Gelecek Cumartesi günü büyük bir ameliyat yapılacak” dedi.
Başbakan Mesrur Barzani’nin yaralı Peşmerge’nin sağlık durumuyla yakından ilgilendiğini vurgulayan Sağlık Bakanı, Başbakan’ın gerekli tedavinin yapılması konusunda talimat verdiğini de sözlerine ekledi.
1 Mayıs’ta DAİŞ mensuplarının, Kerkük’ün Pirde ilçesinde Perşmerge Güçleri’nin mevzilerine düzenlediği saldırıda 3 Peşmerge şehit düşmüş, 2 Peşmerge de yaralanmıştı.