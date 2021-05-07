Erdoğan: Mısır’la yeni bir süreç başladı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşılarıyla ilgili patent tartışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

“İlim tüm insanlığın ortak malıdır. İlimde kıskançlık olmaz. Hele hele insanlığın sağlığı ile bir konu da 'biz ürettik vermeyiz' anlayışı oldukça yanlıştır. Biz ürettiğimiz aşıyı herkesle paylaşacağız. Biz bunları da sadece ülkemizde kullanmak değil, tüm dünyada nereden bir talep varsa hepsiyle de paylaşmaya hazır olduğumuzu söylemiş olduk. Ülkemizde de şu anda ciddi bir çalışma, yoğun bir çalışma var. Eylül, ekim aylarına yetiştirmeyi planladığımız bu çalışmayla da yerli aşımızı inşallah yapacağız.”

Türkiye ile Mısır arasındaki görüşmelere de değinen Erdoğan, “Bizim Mısır halkına yönelik tavrımız çok çok olumludur” diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz düşman kardeşler olarak değil dost olarak Mısırla olan tarihten gelen birlikteliğimizi yeniden devam ettirme gayretindeyiz. Mısır halkını zorla Yunan halkıyla görmek bizi üzer. Bunu da daha önceden söylemiştim. Yeni bir süreç başladı. Önce istihbarat sonra Dışişleri tarafında görüşmeler başladı. Bunu geliştirerek devam edeceğiz.”

Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “yeni anayasa” konusundaki açıklaması hakkında da konuşan Erdoğan, “Milletin genelinin kabul edebileceği bir yeni anayasayı inşallah çıkartalım istiyoruz. Çalışmamız bitmek üzere, muhalefete de sunacağız” dedi.