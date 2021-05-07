Kürdistan Bölgesi’nde bayramda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı, bir hafta önce Ramazan Bayramı boyunca alınan sokağa çıkma yasağının kaldırılacağını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı’nın bayramda yasağın kaldırılacağı açıklamasının ardından, Erbil, Duhok ve Süleymaniye valilikleri de coronavirüse karşı tedbirlerin nasıl uygulanacağıyla ilgili yöntemleri açıkladı.

Yapılan açıklamalarda, bayram günlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanmayacağı belirtilirken, bayram namazına, coronavirüse karşı belirlenen tedbir kurullarına göre izin verileceği ifade edildi.

Aynı zamanda açıklamada her türlü toplantı ve etkinliklerin yasak olacağı kaydedilirken, şehirlerarası gidiş-geliş yasağı da aynı kalacak.