Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 7 bin 113 Covid-19 testi yapılırken, 717 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte bin 51 kişi sağlığına kavuşurken, 9 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 688 bin 798 Covid-19 testi yapılırken, 155 bin 668 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 134 bin 471 kişi sağlığına kavuşurken, 4 bin 88 kişi yaşamını yitirdi.