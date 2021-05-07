Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum
ERBİL (K24)
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 7 bin 113 Covid-19 testi yapılırken, 717 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte bin 51 kişi sağlığına kavuşurken, 9 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 688 bin 798 Covid-19 testi yapılırken, 155 bin 668 kişide virüs tespit edildi.
Şimdiye kadar 134 bin 471 kişi sağlığına kavuşurken, 4 bin 88 kişi yaşamını yitirdi.