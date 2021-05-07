WHO'dan Çin aşısı Sinopharm'a acil kullanım onayı

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çin aşısı Sinopharm'a acil kullanım onayı verdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bir aşıya daha onay verdiğini duyurdu. Çin tarafından üretilen iki aşıdan biri olan Sinopharm, şimdiden yüz milyonlarca insanın üzerinde kullanıldı.

Acil kullanım onay alan aşı, WHO tarafından onaylanan, ilk Batılı olmayan bir ülkenin ürettiği aşı oldu.

Örgütün genel sekreteri, Sinopharm'ın iki doz olarak uygulanmasını tavsiye etti. WHO şimdiye kadar beş aşıya daha acil kullanım onayı verdi. Son olarak geçen hafta ABD'li ilaç devi Moderna'nın ürettiği aşı onay almıştı.