Halepçe’de Müslümanlar ve Kakeyiler dostluk içerisinde yaşıyor

HALEPÇE (K24)

Halepçe’de Müslümanlar ve Yaresanlar (Kakeyi) uzun yıllardır barış ve dostluk içerisinde birlikte yaşıyor.

Yaresan dinine mensup Halepçe Kakeyileri, Müslümanlarla barış ve dostluk içerisinde yaşamalarının yanı sıra ramazan ayına büyük saygı duyuyorlar.

Ramazan ayında Müslümanların önünde yemek yememeye dikkat eden Kakeyiler, bayramlarda ise karşılıklı ziyaretlerde bulunuyor.

Acı ve tatlı günlerinde birbirlerini yalnız bırakmayan Halepçe’deki Müslüman ve Kakeyiler, uzun yıllardır mutlu bir şekilde yaşamayı başarabiliyor.

K24’e konuşan Kakeyi Kürtlerden Helo Nadir, Kakeyilerin her yıl ramazan ayının başında bir gün boyunca ücretsiz saç traşı yaptığını ve satışların en ucuz fiyata yapıldığını belirtti.

Halepçe Din Adamları Birliği Başkanı Abdulhamid Halepceyi ise, “Bizler her iki taraf olarak birbirimizin destekçisiyiz. Bu desteğin Yaresanlar nezdindeki örnekleri çok var. Ayrınca ramazan ayında Müslümanlara çok hizmetleri oluyor” dedi.

Halepceyi, Kakeyilerin Hz. Muhammed’in doğum gününe de çok saygı duyduklarını ifade etti.

Kentteki farklı din mensupları arasında güçlü ilişkiler bulunuyor.