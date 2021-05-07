Türkiye son 24 saatte 20 bin 107 Covid-19 vakası

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Türkiye’de son 24 saatte 24 saatte 20 bin 107 Covid-19 vakası görüldü.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 251 bin 194 Covid-19 testi yapılırken, 20 bin 107 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 35 bin 529 kişi sağlığına kavuşurken, 278 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı ise 2 bin 210 olarak açıklandı.

Türkiye’de şimdiye kadar 48 milyon 963 bin 800 Covid-19 testi yapılırken, 4 milyon 998 bin 89 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 4 milyon 662 bin 328 kişi sağlığına kavuşurken, 42 bin 465 kişi yaşamını yitirdi.