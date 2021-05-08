Irak’ta hava üssüne İHA saldırısı

HABER MERKEZİ

Irak’ın Anbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esed Hava Üssü’ne bomba yüklü iki insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi.

Anbar’daki güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre İHA’lardan biri havadayken infilak etti ve saldırıda herhangi bir kayıp meydana gelmedi.

ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü, son dönemlerde birçok kez saldırıların hedefi oldu.

Washington yönetimi, saldırıların arkasında İran destekli Irak Hizbullahı ve diğer milis gruplarının olduğunu belirtiyor.