Irak: Çok sayıda DAİŞ mensubunu yakaladık

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Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Yahya Resul, Kerkük ile Bağdat ve Felluce’de 4 DAİŞ mensubunun yakalandığını söyledi.

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Yahya Resul, anti-terör birliklerinin DAİŞ’e operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı.

Resul, söz konusu operasyonlar sonucu Kerkük ve Bağdat’ta birer, Felluce’de ise iki terör örgütü mensubunun yakalandığını ifade etti.

Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada da Anbar vilayetinin Sersar ilçesinde 2 DAİŞ’linin yakalandığı belirtildi.

Öte yandan Irak İstihbarat Servisi’nden yapılan açıklamaya göre Suriye’den Irak’a geçen 4 DAİŞ mensubunun da Ninova’nın batısında yakalandığı kaydedildi.

Irak hükümeti, DAİŞ’le mücadelesinde 2017 sonunda zafer ilan etmişti.

Örgüt artık Irak'ta herhangi bir toprak parçasını kontrol etmese de kırsal kesimlerdeki hücreleri zaman zaman saldırılar düzenliyor.