Koalisyon’dan Ayn el-Esed Hava Üssü’ne yönelik saldırıyla ilgili açıklama

ERBİL (K24)

DAİŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak’ın Anbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esed Hava Üssü’nün gece saat 02.20’de insansız bir hava gözetleme sistemi tarafından saldırıya uğradığını belirtti.

Saldırıda yaralanma olmadığını belirten Albay Marotto, bir hangarın hasar gördüğünü ve saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Koalisyon Sözcüsü, Kürdistan Bölgesi, Irak güçleri ve Koalisyon’a yönelik her saldırının, Irak’ın egemenliğine yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı.

ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü, son dönemlerde birçok kez saldırıların hedefi oldu.

Initial report: This morning at 0220 Ain Al-Asad Air Base (AAAB) was attacked by an unmanned aerial surveillance system. No injuries reported. A hangar was damaged. The attack is under investigation, for more information see @SecMedCell or @IraqiSpoxMOD