ABD’den Taliban’a: Barış yapılmazsa hükümetin devamını destekleyeceğiz

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ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban'ın barış yapmadığı takdirde ABD'nin, mevcut hükümetin devamını destekleyeceğini söyledi.

Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan'da barışın sağlanması için uluslararası fikir birliğinin bulunduğunu belirtti.

Zalmay Halilzad, "Eğer Taliban barış yapmazsa ABD, mevcut hükümetin devamını destekleyecektir" ifadesini kullandı.

Halilzad, Afganistan'da siyasi birliğinin olmasının şart olduğunu vurguladı.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, son olarak barış turu kapsamında Almanya, Katar, Özbekistan, Tacikistan ve Afganistan'ı ziyaret etmişti.

Afganistan hükümetine göre yaklaşık bir haftadır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

Bu süre içerisinde Baglan vilayetinin Burka ilçesi, Baglan'ın Şehri Kuhne bölgesi ve Gazne vilayetinde 2 askeri karakol Taliban kontrolüne geçti.

Öte yandan Afganistan Savunma Bakanlığı, ülke genelinde son 24 saat içerisinde 9 vilayette Taliban ile yaşanan çatışmada ve operasyonda 250 Taliban mensubunun öldürüldüğünü ve 106’sının da yaralandığını açıkladı.

ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Taliban'la Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Ancak Başkan Joe Biden yönetimi 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.