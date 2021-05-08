Avrupa Süper Ligi: 3 kulüpten ‘projeye devam’ kararı

HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz ay UEFA'nın Şampiyonlar Ligi formatını reddederek "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda anlaştıklarını duyuran İngiltere, İspanya ve İtalya'nın önde gelen 12 futbol kulübünden Barcelona, Real Madrid ve Juventus, yeni bir açıklama yaparak söz konusu projeye bağlılıklarını vurguladı.

Üç kulübün resmi internet sitesinde de yer alan açıklamada, UEFA'nın “baskı ve tehditlerine rağmen” en iyi çözüm için çalışılacağı vurgulandı.

"Avrupa Süper Ligi'nin kurucu kulüplerinin futbolun ekosistemine çözüm sağlama amacından vazgeçmeleri için baskı ve tehdit almaya devam ediyor. Bu kabul edilemez bir durum" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi.

“Mahkemeler, FIFA ve UEFA'ya doğrudan veya bağlı organları aracılığıyla, mahkemede bu girişimi engelleyebilecek herhangi bir işlem yapmaktan kaçınmalarını emretmiştir. Mahkeme, Avrupa Süper Ligi teklifinin lehine karar vermiştir. Şu anda yargı süreci devam etmektedir."

Açıklamada, "UEFA'dan almaya devam ettiğimiz kabul edilemez baskı ve tehditlere rağmen futbolun iyiliği için sorumlu davranmak ve çözüm arayışında ısrar etmek görevimizdir” ifadelerine yer verildi.

UEFA’DAN YAPTIRIM KARARI

UEFA'dan yapılan açıklamada, Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Milan, Inter ve Atletico Madrid ile UEFA'nın kulüp turnuvalarına bağlılıklarını teyit eden mutabakat imzalandığı belirtildi.

Buna göre, Avrupa Süper Ligi girişiminin hata olduğunu kabul edip özür dileyen bu kulüplerin, UEFA turnuvalarından bir sezonda elde edecekleri gelirin yüzde 5'ine el konulacak.

UEFA'ya ve organizasyonlara bağlı kalma sözü veren kulüpler, benzer bir turnuvaya katılmaları halinde 100 milyon euro, taahhütlere aykırı davranmaları durumunda ise 50 milyon euro ceza ödeyecek.

Avrupa Süper Ligi oluşumuyla tüm resmi bağlarını koparmak için gerekli adımları atacak olan 9 kulüp, Avrupa genelindeki gençlik projelerinde harcanmak üzere toplam 15 milyon euro bağışta bulunacak. Kulüplerin el konulan gelirleri de aynı amaçla kullanılacak.

İngiltere'nin Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'nın Milan, Inter ve Juventus, İspanya'nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

UEFA, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki kulüpler girişimden çekildiklerini açıklamıştı.