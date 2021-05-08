Apartmanın altında 2 bin yıllık mozaikler bulundu

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Roma’daki yetkililer, ilk yaptıkları incelemede mozaik döşemelerde 6 farklı dev motifin kullanıldığını ve bu tarz mozaiklerin çok nadir görüldüğünü açıkladı.

1950'li yıllarda yapılan apartmanın temelinde yapılması düşünülen tadilat çalışmaları esnasında keşfedilen mozaik türlerinin milattan sonra I ya da II. yüzyıla ait olduğu kaydedilirken, 6 farklı motifin çok ustaca birleştirildiği belirtildi.

Roma Kültürel Değerler Müdürlüğü arkeologlarından Roberto Narducci, mozaiklerin koruma altına alınarak apartmanın bulunduğu bölgenin sit alanı ilan edildiğini ve gerekli çalışmaların yapılarak halkın ziyaretine de açıldığını söyledi.

Narducci, eğer mozaikler bulunmasaydı söz konusu apartmanın bodrum kısmına otopark yapılmasının düşünüldüğünü ancak arkeolojik keşif sonrası mülkün sahibi özel bir bankanın kazı çalışmalarına sponsor olduğunu dile getirdi.

Arkeolog Narducci böyle bir tarihi dokuyu koruma altına alıp kamuya açmanın gurunu yaşadıklarını belirterek, "Evet, burası kişiye ait özel bir apartman. Ancak burası şu anda aynı zamanda da bir sit alanı. Yani burada bulunan tarihi eserler devlete ait" dedi.

Şu anda özel ışıklandırma, kuş sesleri ve yürüme bandıyla Roma İmparatorluğu dönemi Pompei villalarının atmosferinin canlandırıldığı mozaik alanını, her ayın ilk ve son cuma günleri özel bir rehber eşliğinde ziyaret etmek mümkün. (Kaynak: Euronews)