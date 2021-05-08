Sağlık

Papa’dan Covid-19 aşılarının patent haklarının askıya alınmasına destek

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşılarının fikri mülkiyet haklarını koruyan patentlerin askıya alınmasına destek verdi.
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Papa Francis
Papa Francis
dünya Papa Francis Covid-19 aşıları patent hakları

HABER MERKEZİ

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, başta Almanya olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri tarafından reddedilen ABD Başkanı Joe Biden’ın yoksul ülkelerde aşı dağıtımını hızlandırmak için Covid-19’a karşı aşıların patent haklarından geçici olarak askıya alınması kararını desteklediğini açıkladı.

Gençlere yönelik "Vax Live: Dünyayı yeniden birleştirme konseri" isimli etkinliğe video mesaj yollayan Papa Francis, bireyselliği terk ederek ortak iyiyi teşvik etmek gerektiğini söyledi.

Papa, "Bunun için aşıya evrensel erişimi ve fikri mülkiyet haklarının geçici olarak askıya alınmasını sağlamak için bizi harekete geçirecek olan bir adalet ruhuna ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Papa, daha kapsayıcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir ekonomik model oluşturulmasına imkan veren birlikteliğe ihtiyaç olduğunu kaydetti.

ABD yönetiminin, hafta içinde aşılarla ilgili fikri mülkiyet hakları konusunda ülkesinin tutumunda değişikliğe giderek bu hakların kaldırılması fikrine desteğini ifade etmişti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de ABD'nin destek verdiği bu fikri tartışmaya hazır olduklarını dile getirmişti.

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