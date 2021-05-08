Arap şeyh ve aşiret liderlerinden Başkan Barzani’nin rolüne vurgu

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Orta Fırat bölgesinin Arap şeyh ve aşiret liderleriyle bir araya geldi.

Heyet, Ölümsüz Barzani (Mele Mustafa Barzani) ve Orta Fırat bölgesinin aşiretleri arasındaki tarihi ilişkilere dikkat çekerek, Başkan Mesud Barzani’in Irak’ın yeniden kurulma sürecindeki rolünden övgüyle bahsetti.

Kürdistan Bölgesi’ndeki kalkınma ve ilerlemenin örnek alınması gerektiğini dile getiren konuk heyet, Irak’ın doğu ve güney illerinden yüz binlerce sığınmacı ve mülteciye ev sahipliği yapmasından dolayı Kürdistan Bölgesi’ne teşekkür etti.

Irak’ın güney ve orta Fırat bölgelerinde yaşanan sorunlarla ilgili Başkan Barzani’ye bilgilendirmede bulunan heyet, Başkan Barzani’den söz konusu sorunların çözümü için rol üstlenmesini istediklerini kaydetti.

Başkan Barzani ise, Orta Fırat bölgesinin Arap şeyh ve aşiret liderlerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Irak’ın bileşenleri arasındaki kardeşlik prensibine bağlı olduklarını vurguladı.

Başkan Barzani, Irak’ın güneyinde yaşayan insanların Ölümsüz Barzani’nin eski Sovyetlerden dönüşü sırasında kendisi ve yardımcılarına gösterdiği konukseverlik ile eski rejim tarafından kaçırılan Kürtlere yönelik yardımlara dikkat çekti.

Başkan Barzani, Kürdistan halkının Irak tarihinde yaşadığı acılardan bahsederek, Orta Fırat bölgesinde yaşanan sorunların çözümü konusunda elinden tüm desteği sunacağını kaydetti.