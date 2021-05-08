İskoçya’da seçimleri bağımsızlık yanlıları kazandı

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İskoçya'nın bağımsızlık yanlısı siyasi partiler arasında en güçlü konumda bulunan İskoç Ulusal Partisi, parlamento seçimlerini kazandı.

İskoç Ulusal Partisi (SNP), İngiltere'deki genel seçimlerde İskoç parlamentosundaki 30 sandalyeden 27'sini elde etti.

İskoçya'daki seçimler İngiltere'nin geleceği açısından dikkatle takip ediliyor.

Partinin lideri ve İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, önceliğinin yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla başa çıkmak olduğunu ve ardından "ülkeye daha iyi bir gelecek seçeneği sunma zamanının geleceğini" söyledi.

Ancak İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Daily Telegraph gazetesindeki yazısında, krizden çıkarken bir başka referandumun "sorumsuz ve pervasız" olacağını savundu.

REFERANDUM İÇİN İZİN GEREKİYOR

İskoç Ulusal Partisi, 2014'te yapılan referandumda İskoçlar yüzde 55'le bağımsızlığı reddetmiş olsalar da Brexit'in durumu değiştirdiğini ve yeni bir referanduma ihtiyaç olduğunu savunuyor.

Brexit referandumunda İngilizlerin aksine yüzde 62 karşı oy kullanan İskoçlar, istemedikleri halde AB'den çıkarıldıklarını belirtiyor.

Ancak yeni bir bağımsızlık referandumu düzenlemek için İngiliz Parlamentosundan izin almak gerekiyor. Johnson liderliğindeki Muhafazakar Partinin 365 sandalyeyle çoğunluğu elinde bulundurduğu 650 üyeli parlamentodan böyle bir iznin çıkması imkansız görülüyor.

Bu nedenle bağımsızlık yanlılarının alternatif yollar deneyebileceği değerlendiriliyor. Bu seçeneklerden birini, İngiliz Parlamentosundan izin alınmasını zorunlu kılan yasaya karşı mahkemeye gitmek oluşturuyor.

Diğer bir yol ise merkezi hükümete rağmen referanduma gitmek ve olumlu sonuç çıkması halinde tek taraflı bağımsızlık ilan etmek.

Ancak bunun, Katalonya'da olduğu gibi gerginliğe ve merkezi hükümetin sert tepkisine yol açabileceği belirtiliyor. Aynı zamanda bu durumun, Katalanlar gibi İskoçların da AB'nin desteğini kaybetmesine neden olabileceği ifade ediliyor.