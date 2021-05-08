Politika

Xurmatu’da DAİŞ saldırısı

DAİŞ’in Xurmatu’da önceden yerleştirilmiş bombayla düzenlediği saldırıda 1 Irak askerinin hayatını kaybettiği, 4 askerin yaralandığı bildirildi.
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kürdistan DAİŞ Xumatu saldırı Irak askerleri

ERBİL (K24)

DAİŞ’in Kürdistani bölgelerden biri olan Xurmatu’da önceden yerleştirilmiş bombayla düzenlediği saldırıda 1 Irak askerinin hayatını kaybettiği, 4 askerin yaralandığı belirtildi.

Xurmatu emniyetinden bir kaynağın K24’e aktardığı bilgilere göre; terör örgütü DAİŞ mensupları bugün öğleden sonra Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerden biri olan Xurmatu’ya bağlı Zenge köyünde önceden yerleştirilen bir bombayı infilak ettirdi.

Saldırıda 1 askerin hayatını kaybettiği, 4 askerin ise yaralandığı belirtildi.

DAİŞ mensuplarının Zenge köyündeki vadi ve ırmak boylarında saklandığı belirtiliyor.

16 Ekim 2017 olaylarından sonra Peşmerge Güçleri’nin Xurmatu ve diğer Kürdistani bölgelerden çekilmesiyle söz konusu bölgelerde güvenlik boşluğu meydana geldi. DAİŞ oluşan güvenlik boşluğundan faydalanarak bu bölgelerde saldırılarını artırdı.

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