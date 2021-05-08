Bayern Münih’ten üst üste 9’uncu şampiyonluk

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Bundesliga’da 32’nci hafta maçında Borussia Dortmund, RB Leipzig'i 3-2 yendi; Bayern Münih, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bavyera temsilcisi, en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı ve mutlu sona ulaştı.

Üst üste 9’uncu şampiyonuğunu ilan eden Bayern Münih, 1963'te kurulan en üst ligde 30; Alman Ligi'nde ise 31’inci şampiyonluğunu ilan etti.

JUVENTUS'UN ARDINDAN BAYERN MÜNİH

Bayern Münih, Juventus’tan sonra (2011/12 - 2019/20 arası) Avrupa'nın beş büyük liginde, üst üste 9 kez şampiyon olan ikinci takım unvanını ele geçirdi..

Bayern Münih'in iki yıldızı Thomas Müller ve David Alaba, Almanya Ligi'nde 10 şampiyonluğa ulaşan oyuncular oldular.