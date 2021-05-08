Fransa’da vaka sayısı 5 milyon 768 bine yaklaştı

HABER MERKEZİ

Fransa'da Covid-19 salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 20 bin 745 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 767 bin 959'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 176 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 106 bin 277'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 5'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 25 bin 800 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 25 milyon 362 bin 692 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 17 milyon 650 bin 812'sine tek doz, 7 milyon 711 bin 885'ine ise iki doz aşı yapıldı.