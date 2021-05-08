Politika

Macron’dan ABD’ye aşı çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün ABD hükümetini yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşılarına ve aşı bileşenlerinin ihracatına getirilen kısıtlamaları kaldırmaya çağırdı.
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Emmanuel Macron
Emmanuel Macron
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HABER MERKEZİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Portekiz'deki Avrupa Birliği (AB) zirvesinin oturum aralarında düzenlediği basın toplantısında, zengin ülkelerin aşılarını az gelişmiş ülkelere ulaştırması gerektiğini söyledi.

Macron, coronavirüs aşılarının patentlerinin iptalini destekleyen liderlere katıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Paris'te Perşembe günü katıldığı yeni bir aşı merkezinin açılışında aşıların küresel bir kamu malı olması gerektiğini dile getirdi.

Macron, günümüzde aşı üretimini zorlaştıran şeyin teknoloji transferi ve üretme yeteneği olduğunu sözlerine ekledi.

Yoksul ülkelerde aşıların yavaş uygulanmasına yönelik eleştirilerin ışığında, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, bu hafta patentlerden vazgeçilmesi konusunu gündeme getirdi. Patentlerden vazgeçmek maliyetleri düşürür ve diğer ülkelere kendi aşılarını üretmelerine izin verir.

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