Ruhani’den ABD yaptırımlarıyla ilgili açıklama: Sorunlar çözüldü

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Başkent Tahran’da Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve çalışanlarıyla bir araya gelen Hasan Ruhani, burada yaptığı konuşmada Avusturya’nın başkenti Viyana’da devam eden nükleer anlaşma müzakereleriyle ilgili açıklamada bulundu.

ABD’nin ve Avrupa ülkelerinin, yaptırımların kaldırılması ve nükleer anlaşmaya dönüşten başka bir yol olmadığını ilan ettiğini belirten Ruhani, “Ana yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili sorunlar hemen hemen çözüldü. Bazı detaylarla ilgili müzakereler devam ediyor” ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı yaptırımların büyük bir bölümünü kaldırmaya hazır olduğunun kendilerine iletildiğini açıklamıştı.

Nükleer anlaşmanın canlandırılması için tüm tarafların ciddi olduğunun gözlemlendiğini kaydeden Arakçi, şu ifadeleri kullanmıştı:

"ABD'liler tarafından bize aktarılan haberler, onların da nükleer anlaşmaya dönüş için ciddi oldukları yönünde. Şu ana kadar, yaptırımların büyük bir bölümünü kaldırmaya hazır olduklarını ilan ettiler."