Teknoloji

Çin uydusunun parçaları Maldivler yakınlarına düştü

Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülünü yörüngeye taşımak üzere fırlatılan ve kontrolden çıkan Long March 5B roketinin, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarında bir yere düştüğü açıklandı.
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Lond March 5B
Lond March 5B
dünya Çin uydu

HABER MERKEZİ

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan'da uzaya fırlatılan ve enkazının büyük bir kısmı atmosferde yanan roketin dünyaya geri dönen kalıntıları, Hint Okyanusu'na düştü.

Açıklamada, roketin, Çin saatiyle 10.24'te (EBL 05.24) Maldivler yakınlarına iniş yaptığı kaydedildi.

Roketin konumunu an be an takip eden SpaceTrack sitesi de Lond March 5B'nin düşüşünü doğruladı.

Çin Uzay İstasyonu'nun ilk parçası ve çekirdek modülü Tienhı'yı (Gök Uyumu) uzaya taşımak için Long March-5B roketi, 29 Nisan'da uzaya fırlatılmıştı.

Fırlatılmasının ardından Tianhı modülü, roketten ayrılarak planlanan yörüngesine girmişti.

Roketin ana gövdesinin de Dünya'da önceden planlanan bir noktaya inmesi gerekiyordu.

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