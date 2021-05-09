TSK ile PKK arasındaki çatışmalar nedeniyle 1 köy daha boşaltıldı

ERBİL (K24)

Türk ordusu ile PKK arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle 1 köy daha boşaltıldı.

K24 muhabiri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile PKK arasındaki çatışmalardan etkilenen Kani Masi kasabasının Çelkê köyünün boşaltıldığını bildirdi.

Çatışmaların, geçtiğimiz 4 gün içerisinde ikinci kez yoğunlaştığı ifade edildi.

K24’e konuşan bir Çelkê köyü sakini, 4 gün içerisinde 15 roketin köye düştüğünü, köye düşen roketlerden 6’sının patladığını ve köylülerin Berwari Bala’nın diğer bölgelerine göç etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Köylüler, bölgede büyük bir korku ve huzursuzluk ortamının oluştuğunu ve bu durum devam ettiği sürece köylerine dönemeyeceklerini belirtiyor.

Çelkê köyü, Hristiyan vatandaşların yaşadığı bir köy olarak biliniyor.