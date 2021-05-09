Politika

DAİŞ Sadr’a bağlı milis grubuna saldırdı

Terör örgütü DAİŞ, Irak’ın Selahaddin vilayetinde Şii lider Sadr'a Selam Tugayları milislerine saldırdı.
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Irak DAİŞ Selam Tugayları Mukteda es-Sadr Selahaddin

HABER MERKEZİ

Terör örgütü DAİŞ, Irak’ın Selahaddin vilayetinde Selam Tugayları milislerine saldırdı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, DAİŞ, Şii lider Mukteda es-Sadr’a bağlı Selam Tugayları (Seraya Selam) milis grubuna saldırdı. Saldırıda 2 milis öldü, 3 milis yaralandı.

DAİŞ’in saldırıyı, Selahaddin vilayetinin Zeluiye bölgesinde söz konusu milis grubunun askeri noktasına gerçekleştirdiği bilgisine ulaşıldı.

Terör örgütü DAİŞ’in son dönemde Selahaddin ve Kürdistan Bölgesi idaresinde olamayan Kürdistani bölgelerdeki saldırılarını arttırdığı görülüyor.

 

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