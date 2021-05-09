ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından birine siber saldırı

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Houston'dan New York Limanı'na günlük 100 milyondan fazla galon benzin ve diğer yakıt taşıyan Colonial Pipeline boru hattının faaliyetleri siber saldırı nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Şirketten yapılan açıklamada, faaliyetlerin geçici olarak durmasına neden olan ve birtakım bilgi teknolojilerinin sistemlerini etkileyen tehdidi kontrol altına almak için belirli sistemlerin çevrim dışı bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca şirketin soruşturma için bir siber güvenlik firmasıyla anlaştığı ve federal kurumlarla temasa geçtiği ifade edildi.

Beyaz Saray, Georgia merkezli firma ile iletişim halinde olduklarını bildirdi.

Ayrıca kapanma nedeniyle petrol arzının düşmeyeceği ya da hükümetin çeşitli senaryolar planladığı ve olası arz sorunlarını hafifletme tedbirleri üzerinde eyalet ve yerel makamlarla birlikte çalışıldığı belirtildi.

Bu arada saldırıya uğrayan Colonial Pipeline kendilerinden neyin talep edildiğini veya talebi kimin yaptığını açıklamadı.

Bu tarz fidye yazılımı saldırıları genellikle büyük meblağlarda ödeme talep eden kriminal bilgisayar korsanları tarafından gerçekleştiriliyor.

ABD'de daha önce de ülkenin resmi kuruluşlarının hedef alındığı "SolarWinds" siber saldırısından Rusya sorumlu tutulmuştu.

Microsoft üzerinden 30 bin kuruluşun bilgilerine erişim sağlandığı tahmin edilen siber saldırıyı ise Çin'in yaptığı iddia edilmişti.