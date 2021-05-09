Kürdistan Bölgesi’nde yüz yüze eğitim için tarih
ZAHO (K24)
Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanı, Covid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen yüz yüze eğitim sürecinin 16 Mayıs’ta yeniden başlayacağını açıkladı.
Zaho’da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eğitim Bakanı Alan Heme Said, 16 Mayıs’ta eğitim sürecinin başlayacağını, yaz mevsiminin ilk günü ise eğitim dönemin sona ereceğine inandığını belirtti.
Said, 1 ile 11’inci sınıfların eğitim sürecinin devam edeceğine işaret etti.
Eğitim Bakanı, Kürdistan Bölgesi’nde 16 Mayıs’ta sağlık tedbirlerine uyularak yüz yüze eğitim sürecinin başlayacağını kaydetti.
Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) kaynaklı vaka ve ölüm oranlarındaki artışın ardından yüz yüze eğitim sürecine ara verilmişti.