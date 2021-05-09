Başbakan teleferik projesinin açılışında konuştu: Reformlar sürecek

DUHOK (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Duhok’taki Zawa Dağı teleferik projesinin açılışını yaptı.

Açılışta yaptığı konuşmada Başbakan, bu projenin sadece Duhok halkına değil, tüm Kürdistan halkına ve turistlere hizmet vereceğini söyledi.

Hükümet programında iki temel hedeflerinin olduğunu anımsatan Başbakan, “Biri reform, diğeri de Kürdistan ekonomisinin çeşitlendirilmesiydi. Ekonominin çeşitlendirilmesi çalışmalarımız; turizm projelerini tarım ve sanayi programıyla birlikte uygulamaya dönüktür. Kürdistan’da gelir kaynaklarının artması ve tek bir kaynağa bel bağlamamak içindir” dedi.

Başbakan Mesrur Barzani, özel sektöre çağrıda bulunarak, hükümet projelerine katılmaları ve ekonomiyi kalkındırmalarını istedi.

Reformlar konusunda hükümete birçok zorluk çıkarıldığını ifade eden Başbakan, her şeye rağmen reformları sürdüreceklerini vurguladı.

Kürdistan Bölgesi’nin gelecekte çok daha iyi bir duruma geleceği konusunda müsterih olunmasını isteyen Başbakan, güvenlik ve siyasi istikrarın sağlanması için de ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti.

Başbakan konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Yüce Allah’tan dua ve ibadetlerinizi kabul etmesini diliyor, Başkanımıza da uzun ömürler vermesini temenni ediyorum. Duhok ve Kürdistan halkının bu proje sayesinde güzel vakit geçirmesini umut ediyorum. Başarı dileklerimi iletiyorum, Kürdistan hep mamur kalacaktır.”