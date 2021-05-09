Başkan Barzani, Iraklı güvenlik heyetiyle DAİŞ’le mücadeleyi görüştü

ERBİL (K24)

Başkan Barzani, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Areci ve beraberindeki heyetle DAİŞ’le mücadeleyi görüştü.

Başkan Mesud Barzani, Selahaddin’deki ofisinde Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Areci ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bağdat heyetinde, Areci ile birlikte Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Abdulemir Şemmeri, Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Şetri ve Ortak Operasyonlar Planlama Konseyi Müdürü Said Naim Abdullah yer aldı.

Görüşmede, terör örgütü DAİŞ’e karşı mücadelede sahada yaşanan gelişmeler ve tartışmalı bölgelerdeki DAİŞ saldırıları ele alındı.

Peşmerge ile Irak güçleri arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin önemine vurgu yapılan görüşmede, Erbil ve Bağdat güçleri arasındaki koordinasyonun önündeki engellerin ortadan kaldırılması gerektiği ifade edildi.

Görüşmede, Erbil-Bağdat ilişkileri ve Şengal Anlaşması de masaya yatırıldı.