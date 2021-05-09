ABD medyası: KYB güçleri Süleymani’nin öldürülmesinde rol aldı

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Yahoo News, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda öldürüldüğü operasyonla ilgili yeni detaylara ulaştı.

Operasyonda ABD’nin özel harekat gücü Delta’dan üç timin yer aldığı ve bazı Delta Gücü askerlerinin, kendilerini havalimanı personeli gibi gösterip, Süleymani’nin öldürüldüğü yolun yakınlarına yerleştiği belirtildi.

Operasyon sırasında Irak hükümetine, ABD askeri tatbikatı nedeniyle havalimanının güneydoğu kanadının kapatılacağının iletildiği, daha sonra üç keskin nişancının Süleymani’nin öldürüldüğü noktaya 550-850 metre mesafede konumlandığına yer verildi. Keskin nişancılardan birinin taşıdığı kameradan aktarılan görüntülerin, ABD Bağdat Büyükelçiliği tarafından izlendiği ifade edildi.

Delta Gücü’nün, sadece olasılıklara bel bağlamadığı belirtilen haberde, Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne (KYB) bağlı anti-terör birimi olan CTG’nin bir üyesinin de plana yakinen yardım ettiğine işaret edildi.

Haberde ayrıca, Kasım Süleymani’nin Suriye’den Irak’a gelip havalimanına indiğinde, kendilerini bagaj taşıma personeli olarak kamufle eden anti-terör üyelerinin, Süleymani’yi yakın mesafeden teşhis ettiği belirtildi.

ABD’li bir yetkilinin görüşüne dayandırılarak, anti-terörün operasyonda başat rol oynadığı, olaydan önce de detaylı hazırlık yaptığı vurgulandı.

Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi Mühendis, 3 Ocak 2020’de silahlı insansız hava aracıyla Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda hedef alınarak etkisiz hale getirilmişti. Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, olayı büyük bir başarı olarak duyurmuştu.