Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19’la ilgili son veriler

Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 9 kişi hayatını kaybederken, 704 vaka tespit edildi.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi Covid-19 bilanço

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son 24 saatlik bilançoyu paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 7 bin 195 Covid-19 testi yapılırken, 704 kişinin testi pozitif çıktı. En çok vaka (331) Süleymaniye’de görüldü.

Son 24 saatte bin 320 kişi iyileşti, 9 kişi yaşamını yitirdi.

B u verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:

Test: 1 milyon 700 bin 149

Vaka: 156 bin 653

İyileşen: 136 bin 879

Tedavisi süren: 15 bin 666

Ölüm: 4 bin 108

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