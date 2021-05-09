Politika

Irak’ta 2019 gösterilerinin öne çıkan aktivisti öldürüldü

Irak’ın Kerbela kentinde Ekim 2019’da hizmet yetersizliği ve yolsuzluklara karşı patlak veren halk gösterilerine önderlik eden aktivistlerden İhab Vazni, kent merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
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Irak
Irak
kürdistan Irak Kerbela aktivist suikast

HABER MERKEZİ

Aktivist İhab Vazni’nin evinin yakınında motosikletli bir kişi tarafından öldürülme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından kentte gösteriler başladı.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, faillerin yakalanması için kentteki askeri güçlerin seferber olduğu belirtildi.

Suikastı gerçekleştirenlerin kimliği açıklanmasa da söz konusu olayın arkasında İran’a yakın milislerin olduğu iddia ediliyor.

Irak’ta Ekim 2019'da işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti. İlk olarak Bağdat’ta patlak veren gösteriler, kısa sürede ülkenin güneyine yayılmıştı.

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