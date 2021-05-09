Kazimi: Erbil-Bağdat ilişkileri altın çağında

ERBİL (K24)

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, ülkedeki televizyon kanallarına iç gelişmeler ve federal hükümetle Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kürdistan Bölgesi’yle Irak arasındaki karşılıklı bir anlayış olduğunu belirten Mustafa Kazimi, “Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkiler altın çağında. Bölgenin istikrarı için Kürtler ve Araplar arasındaki sorunlar çözülmeli” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi’nin başta ekonomik alandaki meşru haklarını elde etmesinin önemine değinen Kazimi, Irak’ın 2021 bütçesinin uygulanmasında kararlı olduklarını ifade etti.

“Kürdistan Bölgesi’nin liderliğiyle sorunların çözümüne dair kararlı bir anlayışa sahibiz” diyen Kazimi, gelecek hafta bir heyetin Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret edeceğini kaydetti.

Irak’ın birçok sorunu olduğunu vurgulayan Mustafa Kazimi, “Irak hükümeti yasal olmayan silahlı gruplarla mücadele konusunda ciddi” şeklinde konuştu.

Yapılması planlanan erken seçimlere de değinen Irak Başbakanı, seçimlerin şeffaf bir şekilde yapılması gerektiğinin altını çizdi.

DAİŞ’le mücadelenin devam ettiğini belirten Kazimi, birçok tarafın örgütü bir silah olarak kullandığını ifade etti.

PKK’nin Kürdistan Bölgesi’ndeki varlığı ve son dönemlerde artan saldırılarını da değerlendiren Kazimi, “PKK’nin Kürdistan Bölgesi ve Türkiye’ye saldırıları kabul edilemez” dedi.