Navalny’yi tedavi eden doktor ormanda kayboldu

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Rus muhalif lider Alexei Navalny zehirlendikten sonra ilk tedaviyi uygulayan Omsk Hastanesinin Başhekimi Alexander Murakhovsk ortadan kayboldu.

Geçtiğimiz Ekim ayında Omsk Bölgesi Sağlık Müdürü olarak atanan Murakhovsk’un, 7 Mayıs tarihinde saat 16.00 sularında Sibirya’nın güneyindeki Bolsheukovsky Bölgesi’ndeki ormanlık alanda ATV olarak tabir edilen motorlu bir araçla avlanmaya çıktığı ve daha sonra hiç haber alınamadığı açıklandı.

Doktorun yakınlarına dün polis tarafından verilen bilgide, Rus polisinin arazi araçları, insansız hava araçları ve kalabalık bir ekiple ormanda Murakhovsk’u aradığı aktarıldı.

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise arazi koşullarında arama tarama faaliyetlerinin güçlüğü ve sulak arazilerin fazlalığı nedeniyle ek kuvvetlerin bölgeye sevk edildiğini duyuruldu.

Yerel basında yer alan haberlerde ise, akşam saatlerinde doktorun telefon sinyallerinin tespit edildiğini ve yakın zamanda bulunabileceğini aktardı.

DAHA ÖNCE 2 DOKTOR ÖLDÜ, 1 DOKTOR GÖREVİ BIRAKTI

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalny uçakta fenalaşınca Omsk kentinde hastaneye kaldırılmıştı. Burada Navalny’ye ilk müdahaleyi gerçekleştiren hastanenin Başhekimi Murakhovskya, Navalny’nin zehirlendiğine dair bir bulguya rastlanmadığını açıklamış, Navalny ise daha sonra tedavi için Almanya’ya götürülmüştü.

Alman doktorların zehirlendiğini açıkladığı Navalny, tedavisini Almanya’da sürdürmüş, Omsk’taki hastanenin Başhekimi Murakhovsky ise Omsk Bölgesi Sağlık Müdürü olarak atanmıştı.

Navalny’ye ilk tedavi uygulanan Omsk’taki hastanede çalışan 1 doktor istifa etmiş, 2 doktor ise kalp krizi ve felç geçirerek hayatını kaybetmişti.