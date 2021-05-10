Babacan: Abdullah Gül aday olsa kazanıyordu

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Halk TV’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Şu anda ülkenin karşı karşıya kalmış olduğu tablo hakikaten oldukça can sıkan ve üzücü bir tablo” ifadelerini kullandı.

“Yargı sistemini o şekilde bir hale getirdiler ki savcılar, hakimler de çekiniyor” ifadelerini kullanan Ali Babacan, “Kabahat örgütlerine göz açtırmam, bu ülkede bu tarz şeyleri yaşatmam’ dersiniz, bu tür örgütlere alanı daraltırsınız. En azından açıkça ortada olmalarını engellersiniz. Bunların bir kahraman şeklinde bazı siyasal partiler tarafınca ortaya konmasını engellersiniz” şeklinde konuştu.

Piyasaya sürülen videoların çocuklar ve gençler tarafınca da izlenebildiğine dikkat çeken Babacan, “O gençler diyorlar ki ‘Benim çalışacağım, hayatımı geçireceğim ülke bu ülke mi…’ Siyasal partinin genel başkanı hedef gösteriyor, sokak çeteleri gereğini yapıyor. Gençlerimiz bu şekilde bir ülkede yaşamak istemiyor. Devlet sert olsa bu mevzuda, devlet enerjisini bu noktalarda gösterir. Bir ülkede hakkaniyet yoksa, asayiş yoksa, hak yerini bulmuyorsa devlet niye var o süre? Yapamıyorlarsa bu işleri bırakmaları lazım” dedi.

“2018'de ortak aday çıkmadı Türkiye 5 yıl kaybetti” diyen Babacan, “Abdullah Gül'e teklif yapıldığında ben de masadaydım. Aday olsa kazanıyordu” değerlendirmesinde bulundu.